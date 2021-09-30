Очевидцы и расследователи назвали постановкой ликвидацию Усамы бен Ладена в 2011 году
Операция США по ликвидации главы «Аль-Каиды»* (террористическая организация, запрещена в России) Усамы бен Ладена в 2011 году была постановкой. Так утверждают очевидцы и пакистанские журналисты, расследующие события.
Они утверждают, что ликвидация «террориста номер один» - спектакль, разыгранный США, чтобы сохранить лицо перед мировым сообществом. Отмечается, что после убийства главы самой опасной террористической группировки последовали поздравления Барака Обамы.
Журналист Сухейль Аббаси рассказал РИА Новости, что бен Ладена не было в здании, которое штурмовал американский спецназ. В месте, где убили бен Ладена, несколько лет проживала его семья. По словам журналиста, сообщения о ликвидации боевика удивили жителей города.
«... То, что его тело было брошено в море, - это же глупость и нелепо», - сказал Аббаси.
Напомним, официально бен Ладена ликвидировали в мае 2011 года в Абботтабаде на севере Пакистана. Террорист находился в укрепленном доме. Тело идентифицировали и похоронили в море. Сомнения в убийстве бен Ладена высказывал экс-президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что террорист жив.