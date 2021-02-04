Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

«Очень страшно»: Лия Ахеджакова обратилась к омбудсмену из-за «полчищ» силовиков на протестах

Лилия Караева
4 февраля, 2021 12:16
2 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 12:16
2 мин
Лия Ахеджакова
Скриншот видео

Актриса Лия Ахеджакова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, требуя обратить внимание на репрессии на мирных акциях в защиту оппозиционера Алексея Навального. Она возмутилась, что в день вынесения приговора у Мосгорсуда собралось беспрецедентное количество силовиков.

По ее словам, «ничего подобного не было, даже когда судили тех, кто оказался «врагами» и вышел на Болотную площадь».

«Особенно страшными» ей показались автозаки Росгвардии. Аналогичные были в Минске, сказала Ахеджакова.

Актриса отметила, насколько жестко силовики обращались с протестующими - применяли электрошокеры, били дубинками.

«На наши города напали «космонавты» в латах. Полчища! Очень страшно... Зачем так запугивают? Вы нас так боитесь? Зачем вы напали на наши города?», - спросила она.

Ахеджакова в эфире «Дождя» попросила Москалькову «взяться за эти репрессии».

Ранее «Русская планета» рассказывала, как на митинге задерживали, избивали и штрафовали журналистов.

Поделиться
ТЕГИ
Обращение
Татьяна Москалькова
Лия Ахеджакова
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!