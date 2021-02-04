Политика

Актриса Лия Ахеджакова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, требуя обратить внимание на репрессии на мирных акциях в защиту оппозиционера Алексея Навального. Она возмутилась, что в день вынесения приговора у Мосгорсуда собралось беспрецедентное количество силовиков.

По ее словам, «ничего подобного не было, даже когда судили тех, кто оказался «врагами» и вышел на Болотную площадь».

«Особенно страшными» ей показались автозаки Росгвардии. Аналогичные были в Минске, сказала Ахеджакова.

Актриса отметила, насколько жестко силовики обращались с протестующими - применяли электрошокеры, били дубинками.

«На наши города напали «космонавты» в латах. Полчища! Очень страшно... Зачем так запугивают? Вы нас так боитесь? Зачем вы напали на наши города?», - спросила она.

Ахеджакова в эфире «Дождя» попросила Москалькову «взяться за эти репрессии».

Ранее «Русская планета» рассказывала, как на митинге задерживали, избивали и штрафовали журналистов.