Политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена в том, что выборы, которые должны состояться в России осенью 2021 года, пройдут неспокойно. Временная комиссия СФ по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела страны должна будет тщательно следить за тем, чтобы никто со стороны не посмел повлиять на избирательный процесс.

«Мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять», – цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия готовится к вмешательствам в российские выборы.