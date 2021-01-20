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Политика
«Обязаны противостоять»: Валентина Матвиенко предрекла вмешательства в выборы РФ
20 января, 2021 11:12
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kremlin.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена в том, что выборы, которые должны состояться в России осенью 2021 года, пройдут неспокойно. Временная комиссия СФ по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела страны должна будет тщательно следить за тем, чтобы никто со стороны не посмел повлиять на избирательный процесс.
«Мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять», – цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия готовится к вмешательствам в российские выборы.
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