Объявивший голодовку блогер из Бурятии сменил отдел на больницу

Политика

Блогер Дмитрий Баиров был госпитализирован из СИЗО врачами. Ранее он объявил голодовку, в знак протеста против своего задержания.

Баирова обвиняют в нарушении порядка участия в митинге. При этом сам задержанный утверждает, что лишь освещал мероприятие. При себе у него имелась и пресс-карта.

По решению суда, активист был арестован на 25 суток, однако теперь его повторно госпитализировали с эррозивным гастритом, бульбитом, а также рефлюксэзофагитом. После лечения Баирова все также планируют вернуть под арест, передает «Сибирь.Реалии».