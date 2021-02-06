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Политика
Объявивший голодовку блогер из Бурятии сменил отдел на больницу
6 февраля, 2021 14:06
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Flickr
Блогер Дмитрий Баиров был госпитализирован из СИЗО врачами. Ранее он объявил голодовку, в знак протеста против своего задержания.
Баирова обвиняют в нарушении порядка участия в митинге. При этом сам задержанный утверждает, что лишь освещал мероприятие. При себе у него имелась и пресс-карта.
По решению суда, активист был арестован на 25 суток, однако теперь его повторно госпитализировали с эррозивным гастритом, бульбитом, а также рефлюксэзофагитом. После лечения Баирова все также планируют вернуть под арест, передает «Сибирь.Реалии».
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