Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Объявивший голодовку блогер из Бурятии сменил отдел на больницу

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 14:06
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 14:06
1 мин
Photo
Flickr

Блогер Дмитрий Баиров был госпитализирован из СИЗО врачами. Ранее он объявил голодовку, в знак протеста против своего задержания.

Баирова обвиняют в нарушении порядка участия в митинге. При этом сам задержанный утверждает, что лишь освещал мероприятие. При себе у него имелась и пресс-карта.

По решению суда, активист был арестован на 25 суток, однако теперь его повторно госпитализировали с эррозивным гастритом, бульбитом, а также рефлюксэзофагитом. После лечения Баирова все также планируют вернуть под арест, передает «Сибирь.Реалии».

Поделиться
ТЕГИ
Голодовка
Бурятия
блогер
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!