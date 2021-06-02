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Русская планета
Политика

Обвиненный в подготовке покушения на Ельцина экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов

Артем Денисов
2 июня, 2021 01:22
2 мин
Артем Денисов
2 июня, 2021 01:22
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил в правоохранительные органы о пропаже 182 млн долларов со своего счёта в Сбербанке.

Заявление поступило 31 мая. В отделении Сбербанка бывшему депутату сообщили, что такого счёта и денег на нём нет. По данным пресс-службы банка, ни правоохранительные органы, ни клиент с запросами в кредитную организацию не обращались.

Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов 2000—2003 годов. В 1970—1980 годы он был трижды судим за хулиганство и сопротивление милиции, отсидев в общей сложности 3,5 года. В 1993 году Шашурин был арестован по обвинению в подготовке покушения на первого президента России Бориса Ельцина, а также получении нескольких миллиардов рублей в Банке России по фальшивым документам и хищении госимущества в особо крупных размерах.

После разбирательств с него сняли первые два обвинения. В 2005 году на Шашурина завели ещё одно уголовное дело — по обвинению в клевете на главу МВД Татарстана Асгата Сафарова и его заместителей. Ему дали год и восемь месяцев лишения свободы, однако приговор вскоре отменил Верховный суд, пишут «Открытые медиа».

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