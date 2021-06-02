Обвиненный в подготовке покушения на Ельцина экс-депутат Госдумы заявил о пропаже 182 млн долларов
Экс-депутат Госдумы Сергей Шашурин заявил в правоохранительные органы о пропаже 182 млн долларов со своего счёта в Сбербанке.
Заявление поступило 31 мая. В отделении Сбербанка бывшему депутату сообщили, что такого счёта и денег на нём нет. По данным пресс-службы банка, ни правоохранительные органы, ни клиент с запросами в кредитную организацию не обращались.
Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов 2000—2003 годов. В 1970—1980 годы он был трижды судим за хулиганство и сопротивление милиции, отсидев в общей сложности 3,5 года. В 1993 году Шашурин был арестован по обвинению в подготовке покушения на первого президента России Бориса Ельцина, а также получении нескольких миллиардов рублей в Банке России по фальшивым документам и хищении госимущества в особо крупных размерах.
После разбирательств с него сняли первые два обвинения. В 2005 году на Шашурина завели ещё одно уголовное дело — по обвинению в клевете на главу МВД Татарстана Асгата Сафарова и его заместителей. Ему дали год и восемь месяцев лишения свободы, однако приговор вскоре отменил Верховный суд, пишут «Открытые медиа».