Обвинение: мигрантов на белорусско-польской границе заставляют «штурмовать» колючую проволоку
Польская служба погранохраны заставляет нелегальных мигрантов пробираться в Беларусь через колючую проволоку. При этом мигранты получают серьезные травмы. С таким обвинением выступили пограничники Беларуси.
Белорусский пограничный комитет опубликовал видеозапись, на которой мужчина застрял в «колючке» якобы пытаясь проникнуть на территорию республики со стороны Польши. Проволока была установлена польскими пограничниками. Инцидент произошел на участке границы, где последние месяцы наблюдается повышенное число мигрантов.
На теле мужчины были найдены множественные гематомы и порезы. По словам самого мигранта, к польско-белорусской границе его привезли сотрудники польской погранохраны. Они же заставили его пробираться через колючую проволоку в Беларусь, передаёт Zerkalo.io.