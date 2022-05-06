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Политика
Обстановка накаляется: в Ереване протесты могут плохо закончиться
6 мая, 2022 13:21
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Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Ереване начались стычки между протестующими и силовиками. Об этом сообщают местные СМИ.
В настоящий момент колонна протестующих движется от площади Франции в сторону парка Победы. Силовики пытаются их оттеснить, активистов задерживают.
Напомним, что протесты в Ереване, возглавляемые оппозицией, проходят уже около двух недель. С 1 мая столкновения с полицией стали более ожесточёнными. Митингующие начали перекрывать улицы, перекрёстки и мосты.
Протестующие выкрикивают: «Борьба!» и «Позор!». Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ему предъявляют претензии в необдуманной политике и ситуации с Нагорным Карабахом, сообщает телеграм-канал Readovka.
Ранее по теме: В Ереване требуют отставку Никола Пашиняна
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