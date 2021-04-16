Общественник требует по суду сменить фамилию Жириновского на Жириновский-Растительный

Политика

Тверской районный суд города Москвы зарегистрировал иск, в котором говориться о том, что медийный политик своей фамилией подталкивает к потреблению опасных животных жиров.

В то время, как надо переходить на растительные жиры из пальмового масла. Потому что пальмовое масло - источник полезных и дешевых растительных жиров. Из него делают здоровые продукты.

По данным статистики в России потребляют рекордное количество жирных продуктов.

Одного молочного жира более 325 кг/год.

Животные жиры бьют по сердечно-сосудистой системе. Провоцируют инфаркты, инсульты, ишемию сердца. Сегодня в рационе россиян на 60% больше животных жиров, чем требуют рекомендации для абсолютно здоровых людей.

Жириновский - скрытая реклама вредных животных жиров. Жириновский-Растительный - пропаганда полезных растительных жиров и ответственность перед избирателем.

Владимир Вольфович давно должен был сам сделать этот шаг. Впереди выборы в Госдуму. Надо и о людях подумать.

Мы будем следить за развитием этой судебной истории...