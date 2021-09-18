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Политика
Общественный штаб назвал явку первого дня голосования в столице
18 сентября, 2021 10:15
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Youtube / RT на русском
За первый день выборов в Госдуму РФ в столице явка превысила 23%. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«И [общая] явка в Москве — 23,07%», — заявил он.
Венедиктов уточнил, что в онлайн-формате свой голос отдали 1,271 млн москвичей, 534 тысячи человек (около 7%) предпочли проголосовать с помощью классических бумажных бюллетеней, передаёт «РБК».
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