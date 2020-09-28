Обострение предвыборной гонки: Трамп призвал Байдена сделать тест на запрещенные препараты

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Американский президент Дональд Трамп призвал своего оппонента Джо Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ.

Как отметил глава Белого дома, он сам готов на эту проверку. Как считает Трамп, Байден должен сдать этот тест до начала дебатов.

«Я буду настаивать на том, чтобы Сонный Джо либо до, либо после дебатов, во вторник вечером, сдал тест на наличие в организме препаратов», — написал глава государства на своей странице в Twiter.

По мнению Трампа, без запрещенных препаратов Байден не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне, сообщает телеканал «360».

Напомним, республиканцы подтрунивают над кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом. Во время своей речи, в рамках предвыборной кампании в Пенсильвании, он оговорился и заявил, что от коронавируса погибло 120 миллионов американцев.

«У людей нет работы, люди не знают куда идти, они не знают что делать», - заявил Байден в четверг, - «Теперь у нас более 120 миллионов погибших от COVID».