Оборонка России тонет в долгах

До конца нынешнего года правительство РФ должно решить вопрос со списанием задолженности предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На текущий момент сумма невыплаченных кредитов составляет 2,3 триллиона рублей, власти планируют списать около 700 миллиардов, то есть почти треть от общего объёма задолженности.

Погашение долгов, как и в предыдущие годы, будет происходить за счёт госбюджета. Минфин предсказуемо негодует. Однако иного выхода у правительства, видимо, нет.

Предыдущее списание задолженности произошло в 2016-2017 годы. На эти цели государство потратило 1 триллион рублей. Эксперты неоднократно отмечали, что проблема задолженности ОПК носит хронический характер

Вполне вероятно, что не пройдёт и трёх лет, как перед оборонным сектором России вновь возникнет проблема дефолта. Сотни миллиардов рублей из госказны вновь будут направлены на спасение ОПК. Существует ли способ избавить оборонные предприятия от финансовых перегрузок, выясняла «Русская Планета».

Жизнь «впроголодь»

Главными должниками в сфере ОПК являются Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Объединённая судостроительная корпорация (ОСК), концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Уралвагонозавод» и НПО «Высокоточные комплексы». Это ведущие производители отечественных самолётов, кораблей, подводных лодок, средств ПВО, танков, бронетехники и ракетных комплексов различного типа.

От качества работы данных компаний во многом зависит выполнение Гособоронзаказа (ГОЗ) и экспортных контрактов. Иными словами, государство не оставит их на один на один с банками и найдёт различные варианты спасения. Тем более подавляющее большинство кредитов оборонке выдают Сбербанк, Газпромбанк и Внешэкономбанк (финучреждения, подконтрольные правительству)

В настоящее время исполнительная власть даёт понять, что потребности ОПК для неё важнее, чем стенания банков и Минфина. 8 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге куратор российской оборонки, вице-премьер Юрий Борисов посетовал на то, что оборонная отрасль «живёт впроголодь, обслуживая финансовые институты, которые ничего не производят, а призваны только обеспечивать процесс организации производства и внедрения продукции».

По его словам, предприятия вынуждены оплачивать банковские проценты своей прибылью. Промышленники фактически работают на выплату долгов. На первый взгляд Борисов прав. Сфера производства в России явно недооценена. Оборонные компании, как и другие производственные объединения, сильно зависят от банков.

Однако подобное положение дел сложилось не только в РФ. В условиях рыночной экономики весь частный бизнес и государственный сектор (речь идёт, в частности, о госпредприятиях и гособлигациях) живут, по сути, в долг. Это абсолютно нормальная ситуация, другой вопрос — насколько заёмщики конкурентно- и кредитоспособны. Руководство любой экономической единицы обязано проводить трезвую оценку собственных финансовых возможностей.

Источник РП в банковском секторе назвал заявление Борисова «популистским». По его мнению, вице-премьер «по политическим причинам» не желает учитывать экономические реалии или намеренно вводит общество в заблуждение, спекулируя на традиционных антипатиях к «ростовщическому капиталу». Он уверен, что заявление Борисова про «живущий впроголодь» ОПК открывает широкий простор для конспирологии «про плохой банковский сектор, который по велению Запада душит процентами несчастную оборонку»

«Это «хорошее объяснение» всех проблем, с которыми столкнулась российская экономика. Борисову очень удобно во всём обвинять крупные банки, причём его не смущает, что они, по сути, государственные. Если они действительно «нагибают» оборонку, то почему правительство ранее не вмешалось в ситуацию? Как грамотный человек, он должен понимать, что даже госбанки не устанавливают проценты с потолка, и никто не держит пистолет у виска руководителя, который подписывает договор о предоставлении кредита», — отметил собеседник нашего издания.

Источник РП в оборонно-промышленном комплексе выделил несколько причин закредитованности отрасли. Ключевыми проблемами, как он полагает, является некомпетентность руководящего звена ОПК и неэффективная организация управления оборонкой в целом.

Сегодня большая часть российских оборонных компаний объединена в «Ростех», которым руководит Сергей Чемезов, близкий друг Владимира Путина. В его структуру входят 15 холдинговых компаний и 70 «организаций прямого управления», включая главных должников — ОАК, «Уралвагонзавод» и «Высокоточные комплексы». ОСК и «Алмаз-Антей» пока держатся особняком

«Квалицированных кадров в оборонке не хватает на всех уровнях, но рыба, как известно, гниёт с головы, и потому важнейшей проблемой является сама организация управления оборонкой. Номинально выстроена вроде бы понятная система, позволяющая «спрашивать» за срывы ГОЗ с конкретных управляющих организаций, но в реальности механизм ответственности не работает, а управляющие институты (госкорпорации) превратились в надстройку с непозволительно низким КПД», — пояснил источник.

По его словам, холдинговым компаниям перечисляются огромные бюджетные средства. По официальным данным, в основном они уходят на модернизацию производственных мощностей и найм специалистов. Однако за последние 10 лет финансовые здоровье оборонки кардинально не улучшилось, а сроки создания военной техники нового поколения «уверенно ползут вправо».

Например, «Ростех» был учреждён в 2007 году с целью «содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции». В июле 2008 года корпорации были переданы 443 предприятия, из них 148 находились в предкризисном и кризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, 17 — не осуществляли хозяйственную деятельность. Общая задолженность составляла 620 млрд рублей

Текущая цифра совокупных долгов компаний, входящих в «Ростех», не называется, но существует вероятность, что она превышает цифру десятилетней давности с учётом невыплаченных кредитов ОАК, «Уралвагонзавода», «Высокоточных комплексов» и концерна «Тракторные заводы», задолжавшего 106 миллиардов рублей.

«Создание всевозможных госкорпораций было призвано обеспечить государственный контроль за ключевыми оборонными предприятиями и помочь тем, кто по разным причинам оказался в критическом положении. Определённый оздоровительный эффект, конечно, был. Но в итоге вся система подсела на госфинансирование, очень быстро сформировалась иждивенческая привычка рассчитывать не на собственные силы, а на государство. Отсюда и кредитная яма, за которой не уследили управляющие организации», — заявил источник в ОПК.

Финансовая опора

Ещё одна системная причина высокой задолженности оборонного сектора заключается в извечных конфликтах оружейников с Минобороны по поводу стоимости военной продукции и оплаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), включая те, что проводятся в инициативном порядке.

Военные по тем или иным причинам задерживают выплаты или отказываются выделять средства промышленности. Например, очень часто предприятие даже по заказу Минобороны вынуждено изготавливать изделие за счёт собственных или заёмных средств. Полноценное финансирование со стороны заказчика оно получает только после завершение НИОКР.

Но и тут проблемы не заканчиваются. Военные начинают сетовать на высокую стоимость изделия, требовать его доработать и удешевить. Но парадокс заключается в том, что в цену НИОКР уже включены расходы на выплату процентов по кредиту. Изначально подобная схема была выработана для сбережения бюджетных денег, хотя, как показывает практика, она невыгодна ни военным, ни промышленникам, ни налогоплательщикам

К тому же стоит понимать, что Минобороны РФ, несмотря на наличие десятков научно-исследовательских институтов, достаточно костная забюрократизированная организация. Далеко не всегда военные могут по достоинству оценить перспективные проекты в сфере ОПК.

Также хронической проблемой заказчика, по мнению промышленников, является привычка постоянно менять техзадание или затягивать процесс его обсуждения. Вследствие этого стоимость изделия опять же возрастает, а сроки изготовления смещаются вправо.

Очевидно, что правительству необходимо вносить поправки в законодательство (например, в 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе») с целью повышения финансовой гибкости оборонных предприятий. Оборонка априори должна брать меньше кредитов.

Кроме того, в России имеет смысл создать опорный банк для льготного кредитования ОПК. Прообразом такой организации можно назвать «Промсвязьбанк» (ПСБ), который перешёл под контроль государства после введения западных санкций. В июне 2019 года глава ПСБ Пётр Фрадков сообщил, что ведущие банки передали организации кредиты ОПК на 100 миллиардов, но это всего лишь 3,7% от общей задолженности оборонного сектора

Препятствием для активной деятельности «Промсвязьбанка» является продолжающаяся санация через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Центробанком. На завершение формирования ПСБ в полноценный опорный банк уйдёт несколько лет. Тем не менее, новая функция «Промсвязьбанка» — это без сомнения шаг в правильном направлении.