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«Обнимаю вас»: слили душевный «разговор Порошенко и Путина» в разгар конфликта в Донбассе

Лилия Караева
9 июля, 2020 14:12
2 мин
Владимир Путин
Пресс-служба президента РФ

Депутат Верховной рады Андрей Дергач опубликовал запись разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, предположительно состоявшегося 30 апреля 2015 года. В беседе украинский лидер говорит с коллегой дружелюбно, шутит и делится мыслями на чистом русском языке.

Путин и Порошенко обсудили проблемы Донбасса и говорили по поводу ввода миротворцев. Порошенко рассказал, что его западные коллеги считают это «ловушкой России». Украинский лидер просит Путина направить в Киев представителя России в Трехсторонней контактной группе для подготовки к новым переговорам.

После этого Порошенко поздравляет Путина с 1 мая и спрашивает, не изменили ли название праздника. На это Путин отвечает «Да хрен его знает».

Дальше российский лидер спросил у коллеги, как обстоит ситуация на Украине. Тот ответил: «Справляюсь. Чем дальше — тем легче».

Порошенко, смеясь, добавил: «Но длинной очереди на должность президента не наблюдается».

Путин отреагировал, сказав: «Зря вы так думаете». Российский президент отмечает, что важно, чтобы люди доверяли, так как это «самое главное, ключевое». Он завершил диалог словами «Обнимаю. До свидания, давайте», передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее президента США предупредили о знании Путиным английского языка в совершенстве.

темы
Владимир Путин
Петр Порошенко
запись
2 мин