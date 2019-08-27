Обнаруженный «подпольный цех» политического компромата в Петербурге может принадлежать Навальному

Подпольный цех фейкового компромата на известных губернаторов, министров и чиновников был обнаружен в Санкт-Петербурге на Краснопутиловской улице, 73. С заявлением о взломе своей квартиры обратился один из жителей города, вернувшийся из длительной командировки.

Полицейские были убеждены, что случилась стандартная кража или проникновение бездомного, но к своему удивлению обнаружили подпольную «фабрику компромата» на высокопоставленных лиц в преддверии Единого дня голосования, передало издание Neva.today. Отмечается, что данная фабрика может принадлежать структурам Навального.

Как сообщает источник издания «Версия на Неве», злоумышленники использовали квартиру для сбора компрометирующих данных на высокопоставленных чиновников и писали там заказные статьи для последующего размещения в СМИ. По итогам обыска, есть все основания предполагать, что за фигурантами фейковых материалов велась нелегальная слежка.

При обыске обнаружили компьютеры, списки и фотографии чиновников, необходимая техника для слежки, дроны и прочее. Теневые расследователи использовали широкий арсенал для получения финансовой информации, наличие любовных и криминальных связей интересующих лиц. Однако найденные заготовки статей указывали на то, что компромат не всегда можно было отыскать, а правда редко интересовала «писак». Поэтому в статьях широко тиражировались выдуманные факты.

Издание «Невские Новости» обратило внимание на фейковую информацию «подпольной фабрики» и опубликовало имена чиновников, про которых были выпущены статьи. Среди них оказались врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Отметим, что обнаруженный фотоматериал в подпольном цеху, говорит также о переходе его создателей к петербургской повестке. Так, в квартире нашли огромное количество материалов про врио губернатора Петербурга Александра Беглова, вице-губернаторов, депутатов ЗакСа. В настоящее время вбросы находятся на стадии разработки. Скорее всего, их предполагалось выпустить непосредственно перед выборами.

На основании опубликованных материалов в СМИ, анализе поисковых систем и полученных данных из компетентных органов, Федеральное агентство новостей провело собственное расследование. В результате корреспонденты ФАН выявили несколько псевдостатей в Сети, принадлежащих петербургскому «цеху компроматов», дискредитирующему врио Челябинской области Алексея Текслера, мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

Все опубликованные статьи содержали схожие признаки. В частности, все они были опубликованы практически в одно и то же время. Все фигуранты публикаций являются представителями партии «Единая Россия» и занимают высокопоставленные должности. Кроме того, все статьи написаны в единой манере, очерняющей кандидатов на выборах. В статьях некая доля правды из биографии чиновников смешивалась с фейковой информацией и бездоказательными сведениями о их порочных связях, аморальности и коррумпированности. Такая информация должна была оттолкнуть избирателей от своих фаворитов.

Например, Романа Старовойта обвинили в том, что он организовал «преступный синдикат», назначив на управляющие должности в своем окружение нескольких политиков с сомнительной репутацией. Председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака бездоказательно обвинили в агрессии и алкоголизме. Первого заместителя Алексея Смирнова обвинили в замятии уголовного дела по 286 статье УК РФ, несмотря на то, что это дело было закрыто вполне законно. Кроме того, женатому политику приписали беременную любовницу Екатерину Харченко, являющуюся его заместителем по внутренней политике только лишь на основании того, что она молодая и красивая женщина. Никаких фото и видео доказательств представлено не было.

По аналогичной логике дискредитировали мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, обвинив его в давлении на бизнес, казнокрадстве и использовании служебного положения для продвижения своих сторонников во власть. По мнению теневых детективов «подпольного цеха», политик принадлежащий к партии «Единая Россия», безоговорочно является коррупционером. Но ведь так легко и бездоказательно обвинить можно в чем угодно любого человека.

Аналогичной схемой руководствовались при написании компрометирующего материала о врио Челябинской области Алексея Текслера, обвиняя его во взяточничестве, крахе крупнейшей финансовой структуры региона «Челябинскинвестбанка», и наличии элитной недвижимости в Москве. Кроме того, Текслеру вменили порочные связи с начальником пресс-службы администрации региона Марией Хворостовой.

Отметим, что и в этот раз все было голословно и бездоказательно. Очевидно, что скандальные статьи уже нашли своих читателей. Учитывая то, что они пока еще не получили широкого распространения в соцсетях, фабрика составляет «закладки» для предстоящих разоблачительных роликов и публикаций.

Если попробовать разобраться, кому это выгодно, и кто больше всех заинтересован в дискредитации представителей «ЕР» накануне Единого дня голосования, то по всем параметрам подходит единственный человек - блогер Алексей Навальный.

Только он был самым агрессивно-настроенным против партии власти. Известно, что блогер давно пытается очернить «ЕР» своими фейковыми расследованиями, опубликованными в социальных сетях и в YouTube.

Кроме того, он раскручивает собственный проект «Умное голосование» с целью создания ситуации, при которой одержать победу на выборах может выбранный им кандидат, лишь бы не представитель «ЕР».

То, что структуры Навального причастны к подпольному «цеху компроматов» указывает несколько фактов: лжерасследования стали массово появляться только после выхода блогера из спецприемника, после 30-дневного ареста. Впрочем, сам Навальный угрожал вышеупомянутым чиновникам в проведении собственного расследования. Учитывая то, что совпали оба факта, совершенно очевидно желание Навального нанести мощный удар по партии власти перед выборами, таким образом обрушить их электоральную поддержку.

Также не исключено, что структуры блогера выполняют политический заказ в ходе нечестной избирательной кампании. Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в столице Марьинскую «фабрику троллей» Навального. Появилась информация, что у блогера Навального таких фабрик может быть несколько. Вряд ли обе похожие ситуации всего лишь обычное совпадение, считают в отделе расследований Федерального агентства новостей.