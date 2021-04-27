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Политика

Обнародованы секретные данные о зарплате сына Сталина в годы войны

Артем Денисов
27 апреля, 2021 04:03
1 мин
Артем Денисов
27 апреля, 2021 04:03
1 мин
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Министерство обороны России рассекретило информацию о зарплате Василия Сталина в годы войны.

В 1943 году сын генсека был «сталинским соколом», пилотировав истребитель. Согласно архивным документам Минобороны, сын Иосифа Сталина получал оклад и надбавку в размере 5095 рублей 84 копейки.

В то время подбитый немецкий танк оценивали в 500 рублей для командира орудия и наводчика, и 200 рублей для рядового бойца, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, сын Сталина не был человек потрясающих, удивительных способностей, но быстро рос в чинах. В 21 год Василий стал полковником, в 25 лет - генерал-майором. В 28 возвысился до генерал-лейтенанта.

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