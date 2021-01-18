Обнародованы новые данные о гибели российских журналистов в ЦАР

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) боевики группировки СРС неудачно атаковали столицу, после чего некоторых из них задержали и допросили в жандармерии. Один из пленных рассказал о событиях 2018 года, когда в ЦАР были убиты российские журналисты, сообщает британское издание EUReporter, ссылаясь на Bangui Matin.

https://fb.watch/3523dIGMXv/

Допрос боевиков показали по телевидению. На кадрах видно, как один из участников группировки рассказывает, что принадлежит к этнической группе пёлей (фулани), которые в основном занимаются перегоном скота. Юноша признается, что три года назад вступил в банду, орудовавшую в Кага-Бандоро, - тогда ему было 17 лет. Он рассказал, что поначалу речь шла об охране местных деревень, однако на деле оказалось, что их завербовали для занятий грабежом и разбоем. С 2017 года его группа контролировала города Декоа, Кага-Бандоро и Сибю. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.