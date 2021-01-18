Обнародованы новые данные о гибели российских журналистов в ЦАР
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) боевики группировки СРС неудачно атаковали столицу, после чего некоторых из них задержали и допросили в жандармерии. Один из пленных рассказал о событиях 2018 года, когда в ЦАР были убиты российские журналисты, сообщает британское издание EUReporter, ссылаясь на Bangui Matin.
Допрос боевиков показали по телевидению. На кадрах видно, как один из участников группировки рассказывает, что принадлежит к этнической группе пёлей (фулани), которые в основном занимаются перегоном скота. Юноша признается, что три года назад вступил в банду, орудовавшую в Кага-Бандоро, - тогда ему было 17 лет. Он рассказал, что поначалу речь шла об охране местных деревень, однако на деле оказалось, что их завербовали для занятий грабежом и разбоем. С 2017 года его группа контролировала города Декоа, Кага-Бандоро и Сибю. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко.
Сам боевик состоял в группировке 3R, которая входит в состав союза группировок «Коалиция патриотов за перемены». В 2019 году жертвами боевиков группировки стали 46 мирных жителей Уам-Пенде. Глава группировки Саддики Аббас тоже является выходцем из народа фулани. Его имя фигурирует в санкционном списке США и ЕС.
13 января текущего года стало известно об успешной зачистке армией ЦАР окрестностей города Сибю, где были убиты российские журналисты. Правительственным войскам удалось расширить зону контроля на пять тысяч квадратных километров.
Напомним, российские журналисты направились в ЦАР по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского. По версии российского следствия, они погибли при попытке ограбления. Расследование продолжается.