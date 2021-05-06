Облико морале: Александр Лукашенко описал новые требования к белорусским чиновникам

Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждалось совершенствование законодательства о госслужбе. Он обратил внимание на морально-этический облик госслужащего, который обязан быть скромным и порядочным.

Президент указал, что правила для чиновников должны соответствовать требованиям к военным.

«Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность — служить стране и белорусскому народу», - описал глава республики «государственных людей».

Лукашенко считает: «И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий — это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно». Слова Лукашенко приводит Tut.by.

Правила для чиновников и военных, полагает президент, должны быть похожими, «а, может быть, где-то даже и выше».

Законопроект, о котором идет речь, определяет принципы госслужбы. В нем прописаны требования служебной этики и многое другое.