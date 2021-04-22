Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Обильные комплименты не помогли: поездка Сергея Лаврова в Китай закончилась безрезультатно

Лилия Караева
22 апреля, 2021 12:00
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 12:00
1 мин
Сергей Лавров
MFA Russia/via Globallookpress.com

Поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Китай закончилась безрезультатно. Ему не удалось договориться с Пекином о том, чтобы дать совместный отпор Вашингтону.

Поездка состоялась на фоне подготовки Штатами новых пакетов санкций против России. Лавров был щедр на комплименты о могуществе и политическом влиянии КНР, но они не помогли.

На предложение главы российского внешнеполитического ведомства отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем Народный банк Китая дал обратный ответ и объявил о расширении сотрудничества с системой SWIFT, сообщает Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

Визит Лаврова не изменил ситуацию с китайскими инвестициями в российскую экономику, которые в 2020 году упали в 2,3 раза по сравнению с 2014-м. Китай выбрал в качестве партнера для вложений Иран.

В марте Лавров предложил КНР вместе отказаться от доллара и объяснил, почему это нужно сделать.

Поделиться
ТЕГИ
Сергей Лавров
Китай
Поездка
Результат
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!