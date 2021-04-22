Обильные комплименты не помогли: поездка Сергея Лаврова в Китай закончилась безрезультатно

Политика

Поездка главы МИД России Сергея Лаврова в Китай закончилась безрезультатно. Ему не удалось договориться с Пекином о том, чтобы дать совместный отпор Вашингтону.

Поездка состоялась на фоне подготовки Штатами новых пакетов санкций против России. Лавров был щедр на комплименты о могуществе и политическом влиянии КНР, но они не помогли.

На предложение главы российского внешнеполитического ведомства отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем Народный банк Китая дал обратный ответ и объявил о расширении сотрудничества с системой SWIFT, сообщает Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

Визит Лаврова не изменил ситуацию с китайскими инвестициями в российскую экономику, которые в 2020 году упали в 2,3 раза по сравнению с 2014-м. Китай выбрал в качестве партнера для вложений Иран.

В марте Лавров предложил КНР вместе отказаться от доллара и объяснил, почему это нужно сделать.