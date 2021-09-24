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Политика
Обещаем обещать: в «Единой России» пообещали всё сдержать
24 сентября, 2021 14:31
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Youtube / Штаб
Партия «Единая Россия» смогла подтвердить свои позиции в Госдуме и довольна результатам. Единороссы обещают не забыть своих целей, о которых они заявляли перед выборами. Об этом заявил замсекретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
По его словам, «Единая Россия» одержала «убедительную победу» и удержала большинство в Госдуме.
При этом он призвал верить в то, что партия выполнит свои предвыборные обещания.
«Вы должны быть уверены, что мы не подведём. Мы исполним все предвыборные обещания, которые сконцентрированы в народной программе партии», - заявил он.
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