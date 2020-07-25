«Объединенных демократов» в Казани разъединил ОМОН

Политика

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Лекция в штабе «Объединенных демократов» в Казани оказалась прервана внезапным визитом ОМОНА. Светлые головы в МВД заподозрили участников мероприятия в террористической деятельности.

Активисты движения «Время», выступавшие с лекцией, заявили о приминении грубой силы в отношении собравшихся. Силовики придерживаются версии, что в помещении готовился теракт, а его владелец связан с противоправной деятельностью.

Как сообщает Znak.com, координатор проекта Андрей Пивоваров подозревает, что вниманию правоохранителей организация обязана баннером «Скажем нет Путину до 2036 года».