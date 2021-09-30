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Политика
О заболевшем адъютанте Владимира Путина рассказали подробнее
30 сентября, 2021 13:44
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Kremlin Pool/Global Look Press
Кремль рассказал о заболевшем адъютанте президента России Владимира Путина. Ранее глава государства в беседе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что был с ним с утра до вечера, но не заболел благодаря высоким титрам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что адъютант болел в максимально легкой форме, так как сделал прививку. Сейчас он абсолютно здоров.
Песков предположил, что он вовремя не ревакцинировался, пишет ТАСС. За все время болезни у адъютанта Путина был единственный симптом - разовое повышение температуры свыше 37 градусов.
Ранее Путин и Эрдоган «померились» антителами после переговоров в Сочи. У Эрдогана их оказалось куда выше, но президент России возразил - «они как-то по-разному это считают».
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