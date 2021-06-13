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Политика
О погоде: страны G7 подошли вплотную к обсуждению климата
13 июня, 2021 09:28
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Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress
Лидеры стран «большой семерки» готовятся к началу раунда переговоров по теме мировых изменений климата.
В частности, лидеры заслушают план по сокращению воздействия углекислого газа, а также восстановлению популяции флоры и фауны.
По словам ведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо, принятые решения могут быть важнейшими в истории. Страны G7 планируют к 2030 году вдвое сократить объемы выбросов в окружающую среду, передает «Интерфакс».
В качестве одной из мер предлагается постепенный отказ от бензиновых и дизельных автомобилей, а также прекращение добычи угля и господдержки добычи ископаемых за пределами страны.
Вопрос по теме:
Какова, по вашему, степень опасности для окружающей среды от автомобилей, работающих на бензине?
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