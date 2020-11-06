Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

О «болезни» Паркинсона у Путина и его планах оставить пост в 2021 году высказались в Кремле

Лилия Караева
6 ноября, 2020 12:56
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британского таблоида The Sun о болезни Паркинсона у Владимира Путина и его планах покинуть пост в начале 2021 года.

«Чушь это полная. У президента все хорошо», - сказал Песков на просьбу прокомментирвоать публикацию.

Он отметил, что российский лидер не собирается в отставку, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента. Последний срок его полномочий истекает в 2024 году. В соответствии с принятыми поправками в Конституцию он может остаться у власти до 2036 года. Ранее уход Путина до 2036 года гарантировал президент Беларуси Александр Лукашенко.

темы
Владимир Путин
Дмитрий Песков
здоровье
отставка
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!