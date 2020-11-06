О «болезни» Паркинсона у Путина и его планах оставить пост в 2021 году высказались в Кремле

Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британского таблоида The Sun о болезни Паркинсона у Владимира Путина и его планах покинуть пост в начале 2021 года.

«Чушь это полная. У президента все хорошо», - сказал Песков на просьбу прокомментирвоать публикацию.

Он отметил, что российский лидер не собирается в отставку, пишет «Интерфакс».

Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента. Последний срок его полномочий истекает в 2024 году. В соответствии с принятыми поправками в Конституцию он может остаться у власти до 2036 года. Ранее уход Путина до 2036 года гарантировал президент Беларуси Александр Лукашенко.