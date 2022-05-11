NYT: Владимир Путин планирует расширить зону боевых действий до Молдовы
В Пентагоне считают, что российский лидер Владимир Путин хочет расширить зону боевых действий вплоть до Молдовы, а также готовится к ядерному шантажу.
По словам главы Нацразведки США Эврил Хейнс, американские спецслужбы не верят, что Москва может установить контроль над Донбассом и буферной зоной, которую Россия хочет создать — через Черноморское побережье Украины вплоть до Приднестровского региона Молдовы - в ближайшие недели. При этом она добавила, что российский лидер преследует более долгосрочную цель.
«Путин, скорее всего, также считает, что Россия обладает большей способностью и готовностью противостоять вызовам, чем его противники. - сказала Хейнс. -И он, вероятно, рассчитывает на то, что решимость США и ЕС ослабнет по мере ухудшения ситуации с нехваткой продовольствия, инфляцией и ценами на энергоносители».
Нынешние тенденции, как утверждает глава Нацразведки Штатов, увеличивают вероятность того, что Путин введет военное положение, переориентирует промышленное производство или предпримет эскалационные военные действия, которые, по ее мнению, могут включать новые ядерные угрозы.
В заключение Хейнс добавила, что Россия может провести полномасштабные ядерные боевые учения уже в ближайшее время. Вашингтон, по ее словам, «будет сохранять бдительность и следить за каждым аспектом стратегических ядерных сил России», передает The New York Times.