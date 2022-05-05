NYT: США тайно передали Украине информацию для ударов по российским военным
Соединенные Штаты Америки передали Украине, где сейчас Россия проводит спецоперацию, разведданные, использовавшиеся для нанесения ударов по военным РФ. В сведениях представлена информация о предстоящих передвижениях российских войск.
Известно, что украинцы используют как данные Вашингтона, так и свои. При этом, по словам источников The New York Times, знакомых с ситуацией, Штаты не передают Украине информацию о перемещениях высокопоставленных российских чиновников и командующих. Кроме того, поначалу Вашингтон и вовсе старался скрывать от Киева сведения своей разведки, боясь эскалации кризиса с российской стороны.
Представитель Пентагона Джон Кирби не стал детально комментировать информацию, но при этом заявил, что Вашингтон делился с Украиной информацией, чтобы она могла ее использовать «для самозащиты».