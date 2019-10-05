«Нынешние конфликты на митингах - цветочки»

4 октября, в Москве на площади Краснопресненской заставы состоялся митинг в память о тех, кто погиб 26 лет назад, защищая Верховный Совет в октябре 1993 года. По разным данным, в нём приняли участие от 2 до 5 тысяч человек. На площади присутствовали сторонники КПРФ, Левого Фронта, Союза советских офицеров и других организаций.

Координатор Левого Фронта Сергей Удальцов заявил корреспонденту «РП», что сегодня много говорят о демократии, о правах человека, о свободе… и власть говорит, и оппозиция разного толка. «Но никто почему-то не вспоминает, что этот беспредел и это беззаконие начались в октябре 93 года. Когда были попраны все законы и все права».

По сравнению с теми событиями, нынешние конфликты на митингах - это цветочки.

Удальцов считает, что за 20 с лишним лет ничего не было сделано, чтобы привлечь к ответственности виновных и расставить все точки над i.

«Уже прошли бы суды, были бы вынесены приговоры, была бы дана публичная оценка… люди вышли защищать законную власть, а их сожгли живьем – как это называется? А ни на одном телеканале нет реакции, как будто ничего не было».

По словам Удальцова, цель у митинга – не только почтить память тех, кто погиб, защищая законную власть, но и проклясть тех, кто вверг Россию в пучину беспредела и беззакония, которые творятся до сих пор.

«Почему сегодня на вручении премий Юрий Дудь говорит - не молчите о митингах, но нам не говорят о событиях 93-го года? Двойные стандарты достали. Отсюда и пенсионная реформа, и нарушение трудовых прав граждан, и разгоны митингах - всё это идёт из 1993 года. Мы не забудем это и никогда не простим».

Выступая перед собравшимися, лидер КПФР Геннадий Зюганов заявил, что у Советской России было много недругов, мечтавших задушить нашу державу. И в 90-е эти люди сделали своё дело.

«Те, кто отдавал приказ о расстреле Верховного Совета и Советской власти, заблаговременно установили неподалеку десяток американских телекамер. И они показывали этот «образцовый» расстрел для того, чтобы запугать и сломить наших сограждан. Те, кто отдавал приказ стрелять на поражение, прекрасно понимали, что они убивают защитников Советской власти, самых храбрых, мужественных и достойных», - сказал Зюганов.

Главными орудиями, убивавшими нашу державу, были русофобия и антисоветизм. Они сегодня расцвели пышным цветом по всей планете. И мы воочию видим, во что они превратили и нашу державу, и братскую Украину.

«Но мы должны прекрасно понимать, что сопротивляться этой дикой и жуткой машине можно, лишь сплотившись в широкий Народно-патриотический союз. Такой союз родился еще в феврале 91-го. И если бы мы успели создать Компартию РСФСР на год раньше, то не допустили бы ни этого расстрела, ни массового предательства».

После речи Геннадия Зюганова собравшиеся на площади почтили минутой молчания память погибших защитников Верховного Совета.

В завершение митинга состоялось траурное шествие с портретами погибших к месту гибели защитников Дома Советов. К мемориалу были возложены цветы. Здесь же состоялась православная панихида по погибшим.