В Германии объяснили зачем Евросоюзу нужен диалог с Россией

Политика

Евросоюз заинтересован в продолжении диалога с Россией, так считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.

Политик считает, что, несмотря на все разногласия, «стена молчания в отношениях с Москвой недопустима», поскольку ЕС «стратегически заинтересован в развитии диалога», цитирует Spiegel Росбалт.

Политик сообщил, что многие международные вызовы можно преодолеть только при сотрудничестве с Россией. При этом Рот добавил, что контакты Евросоюза и России не должны ограничиваться взаимодействием представителей власти и политиков, пишет Росбалт.