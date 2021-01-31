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Политика
Ну наконец: в Германии объяснили зачем Евросоюзу нужен диалог с Россией
31 января, 2021 18:26
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Евросоюз заинтересован в продолжении диалога с Россией, так считает госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот.
Политик считает, что, несмотря на все разногласия, «стена молчания в отношениях с Москвой недопустима», поскольку ЕС «стратегически заинтересован в развитии диалога», цитирует Spiegel Росбалт.
Политик сообщил, что многие международные вызовы можно преодолеть только при сотрудничестве с Россией. При этом Рот добавил, что контакты Евросоюза и России не должны ограничиваться взаимодействием представителей власти и политиков, пишет Росбалт.
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