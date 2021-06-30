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Политика
«Ну и о чем разговаривать?»: Путин на прямой линии «унизил» президента страны
30 июня, 2021 12:57
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Kremlin Pool/Global Look Press
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но разговаривать не о чем. Об этом заявил глава российского государства во время прямой линии.
«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?... Ну и о чем разговаривать?» - спросил Путин.
Он заметил, что украинские вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне и частично в Берлине и Париже.
Напомним, 30 июня Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Это 18-ое мероприятие такого формата. За все время президентства прямой линии не было в 2004, 2012 и 2018-м годах.
Вопрос по теме:
Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина произойдет, или президент России будет ее избегать?
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