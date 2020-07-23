Новосибирский единоросс может оказаться в суде после цитирования Андрея Макаревича

Политика

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Бессменный лидер и автор песен российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич готовит судебный иск. Ответчиком может стать муниципальный депутат Новосибирска от «Единой России» Сергей Бондаренко.

Яблоком раздора стал тот факт, что Бондаренко в своей нынешней избирательной кампании в городской совет использовал фразу «В буре лишь крепче руки», известной по песне «За тех, кто в море». Композиция является одной из известнейших в репертуаре «Машины времени».

Издание «Подъем» цитирует реакцию Макаревича на подобную беззастенчивую эксплуатацию его интеллектуальной собственности: «Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен. „Единая Россия“ никогда не была моим героем. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию. Думаю, что да [буду подавать в суд]. Я его знать не знаю».