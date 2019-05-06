Новороссия ждёт скальпель императора

Отставка посла России в Белоруссии Михаила Бабича очень обрадовала Минск – там им были очень недовольны и считали, что он не видел разницы между федеральным округом и независимым государством. Но ещё больше этому порадовались в Донбассе: по неподтверждённой информации, Бабича перекинули на новый фронт, отвечать за ДНР и ЛНР вместо Владислава Суркова. Что принесёт Донбассу новое назначение – разбиралась «Русская Планета».

Кому плохой посол, кому - хороший

Приказ об отзыве Михаила Бабича с поста посла в Белоруссии Владимир Путин подписал ещё 30 апреля. Некоторые эксперты попытались связать его уход со скандалом вокруг поставок загрязнённой нефти в Белоруссию, но, как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в Кремле, решение было принято задолго до скандала. Истинная причина, по мнению газеты, в том, что Бабич способствовал «перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Беларуси примерно на $3 млрд». При этом к Бабичу у Кремля претензий нет, а его миссия как катализатора выявления проблем в двусторонних отношениях выполнена.

В должности посла Бабич провёл не так много времени, всего 8 месяцев. И за это время официальный Минск не раз выражал недовольство его работой. Бабич слишком громко озвучивал объём реальной помощи, которую Россия оказывала Белоруссии – это и налоговые льготы, и субсидии, и прямые кредиты.

Бабич «засветил» схемы санкционной контрабанды, серого импорта и энергетических офшоров, что не могло не вызывать недовольство Лукашенко, который думал, что сможет вечно манипулировать «дружбой», не предлагая ничего взамен

Стоит отметить, что ранее, в 2016 году, Бабича хотели назначить послом на Украине, но в Киеве воспротивились – из-за того, что Михаил Бабич принимал участие «во вводе российских военных в Крым». Минск рассматривал назначение Бабича больше месяца, и в итоге нехотя согласился.

Скальпель императора

Михаила Бабича за глаза называют «скальпелем императора», за ним тянется репутация жёсткого руководителя, проводника воли Кремля, который умеет ломать коррупционные схемы на местах и укреплять вертикаль власти. Напомним, что Бабич – профессиональный военный, в 2002-2003 годы он занимал пост председателя правительства Чеченской республики, с 2011 по 2018 годы был полпредом Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Миссия Бабича не то, что не была провалена, она - одна из самых эффективных за последние годы на постсоветском пространстве», - считает Вадим Горшенин, председатель совета директоров холдинга «Правда.ру». «С таким бэком не на украинское направление назначают, а все-таки чуть выше. А, может, и намного выше. Потому что Бабич зарекомендовал себя как сильный и экономический, и политический аудитор», - написал он в своём telegram-канале.

Пакуют чемоданы

Слухи о том, что Михаил Бабич заменит на донбасском направлении Владислава Суркова, появились одновременно с подписанием указа о снятии Бабича с должности посла в Белоруссии. Официально о назначении не объявлено, СМИ осторожно сообщают, что Бабич может перейти на работу в Администрацию президента РФ, а в Донбассе между тем «сурчата лихорадочно пакуют чемоданы» - так оценил возможный перевод Бабича на должность куратора ЛДНР ополченец, публицист, участник обороны Славянска Александр Жучковский.

Со дня на день Бабича ждут в Донецке: ранее сообщалось, что он прибудет в непризнанную республику уже 5 мая

Если учесть, что, по информации telegram-канала WarGonzo Денис Пушилин в эти дни был вызван на ковёр в Москву, становится ясно: как прежде, в Донбассе уже не будет.

«После решения о выдаче жителям Донбасса российских паспортов и в условиях, когда президентом Украины стал невнятный клоун, назначение Бабича в ЛДНР было бы самым подходящим и логичным шагом. Одно это назначение само по себе будет более чем понятным сигналом Киеву, что шутки шутить с Донбассом больше никто не будет».

Будем надеяться, что он там прославится ровно тем, за что его упрекали в Белоруссии - не будет видеть разницы между суверенным государством и российским федеральным округом

- отметил Жучковский.

Насколько глубоко разрежет гнойник «скальпель императора», покажет время, но можно сказать одно - указ Путина о упрощении получения паспортов РФ и кадровые перестановки говорят о том, что ситуация в Республиках порядком надоела в высших кругах, считает депутат первого состава Верховного Совета ДНР, военкор, до недавнего времени офицер подразделения «Витязь» Дмитрий Гау.



«Наряду с получением гражданства, люди Республик наконец-то начнут попадать под защиту Государственных органов и структур. Так что чистки непременно будут, вопрос лишь в том насколько сильно они коснутся структур МММ, прочно захвативших власть. Да и предыдущий куратор все еще является советником президента РФ».