Новости – Политика
Политика
Новоиспечённым депутатам Госдумы закупили новые электронные «игрушки» за счет бюджета
24 сентября, 2021 15:38
1 мин
1 мин
Youtube / Россия 24
Госдума РФ приобрела 450 смартфонов китайского бренда Realme. Число приобретённых устройств соответствует числу депутатов в Госдуме 8 созыва. Сумма покупки составила 4,3 млн рублей.
Согласно данным на сайте госзакупок, закупаемые гаджеты должны были иметь две сим-карты, не менее 64 Гб внутренней памяти и восьмиядерный процессор. Экран приобретаемых устройств требовался не менее 6 дюймов. Также смартфоны должны были поддерживать все современные виды связи (Wi-Fi, Bluetooth, 4G), передаёт «РБК».
Отметим, средняя зарплата депутатов Госдумы оценивается на уровне в 400-450 тысяч рублей.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости