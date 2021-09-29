Новым премьером Японии станет проигравший Ёсихидэ Суге в прошлом году политик
В Японии выбрали нового премьер-министра. Им стал экс-министр иностранных дел Фумио Кисида. В прошлом году политик проиграл Есихидэ Суге.
Кисида набрал необходимое количество голосов во втором туре выборов лидера правящей Либерально-Демократической партии. Он обошел Таро Кано - министра, отвечающего за вакцинацию, и набрал 257 голосов против 170 у соперника.
Разрыв между ними в первом туре составлял один голос: 256 и 255 соответственно. Об этом пишет «Интерфакс».
Кисиду утвердят в должности 4 октября. Лидер правящей партии в Японии автоматически назначается премьер-министром.
Его предшественник Есихидэ Суга, занявший пост 16 сентября 2020 года, уйдет в отставку на фоне низкой популярности в Японии. Политика критиковали за неэффективную борьбу с пандемией.