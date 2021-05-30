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Политика
Новый военный переворот стал поводом для срочного саммита ряда стран
30 мая, 2021 19:36
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Nicolas Remene/Keystone Press Agency/Globallookpress
Саммит лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки начал заседание в столице Ганы Аккре. Поводом стала вызвавшая гнев президента Франции ситуация в Мали.
По имеющимся данным, в Мали пришли к власти военные, отстранившие от власти и задержавшие временного президента Ба Ндао и премьера Моктара Уана. При этом, лидер Франции Эммануэль Макрон заявил о выводе войск из страны, в случае, если там начнется развитие радикального исламизма.
Как сообщает REGNUM, Совбез ООН уже призвал к освобождению захваченных политиков.
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