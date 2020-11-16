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Политика
Новый российский министр вступил в должность и заболел коронавирусом
16 ноября, 2020 00:00
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Фото: ru.wikipedia.org
Новый глава Минтранса России Виталий Савельев заболел COVID-19.
Он сдал положительный тест. Обязанности министра будет временно исполнять первый заместитель Александр Нерадько. По словам представителя ведомства, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию, сообщает РИА «Новости».
Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября. Он сменил Евгения Дитриха на этом посту.
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