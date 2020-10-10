Новый премьер Киргизии высказался об отношениях России

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Киргизия намерена сохранить Россию в качестве стратегического партнера. Об этом заявил свежеиспеченный премьер республики Садыр Жапаров.

Накануне новый глава правительства рассказал представителям СМИ следующее: «С Россией нас связывают исторические связи. Россия является основным стратегическим партнером и останется».

Кроме того, Жапаров заявил о связи Киргизии и России в «геополитическом плане, в военном сотрудничестве».