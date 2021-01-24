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Новый министр обороны США деятельно схватился за обязанности и поддержал Японию

Кирилл Савушкин
24 января, 2021 10:23
1 мин
Кирилл Савушкин
24 января, 2021 10:23
1 мин
Photo
Flickr

Назначенный министром обороны США Ллойд Остин вселил уверенность в своего японского коллегу Нобуо Киси. Речь зашла о возможном противостоянии с Китаем из-за островов Сенкану.

США готовы поддержать Японию в возможном военном конфликте, заявил Остин, так как это предусматривает статья американо-японского договора.

Также глава американского военного ведомства выразил Киси благодарность за поддержку инициатив Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, передает «Интерфакс».

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США
Япония
Ллойд Остин
Нобуо Киси
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