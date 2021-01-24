Новый министр обороны США деятельно схватился за обязанности и поддержал Японию

Политика

Назначенный министром обороны США Ллойд Остин вселил уверенность в своего японского коллегу Нобуо Киси. Речь зашла о возможном противостоянии с Китаем из-за островов Сенкану.

США готовы поддержать Японию в возможном военном конфликте, заявил Остин, так как это предусматривает статья американо-японского договора.

Также глава американского военного ведомства выразил Киси благодарность за поддержку инициатив Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, передает «Интерфакс».