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Политика
Новый министр обороны США деятельно схватился за обязанности и поддержал Японию
24 января, 2021 10:23
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Flickr
Назначенный министром обороны США Ллойд Остин вселил уверенность в своего японского коллегу Нобуо Киси. Речь зашла о возможном противостоянии с Китаем из-за островов Сенкану.
США готовы поддержать Японию в возможном военном конфликте, заявил Остин, так как это предусматривает статья американо-японского договора.
Также глава американского военного ведомства выразил Киси благодарность за поддержку инициатив Совбеза ООН в отношении Северной Кореи, передает «Интерфакс».
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