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Два российских самолёта Ту-214ОН после того, как Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), планируют использовать в разведывательных целях.



Среди задач, которые смогут решать самолеты, указываются разведывательные функции, контроль защищенности российских военных объектов, результатов испытаний вооружений и оценка эффективности учений.

Для этого самолеты планируется модернизировать, дооснастив необходимым оборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах. Договор об открытом небе был подписан в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.