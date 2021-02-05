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Новые санкции Евросоюза сделают его «ненадежным» в глазах Сергея Лаврова

Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 23:29
1 мин
Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 23:29
1 мин
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Flickr

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что ЕС закрепится в своем статусе «ненадежного партнера», в случае введения новых санкций против России.

Поводом для обсуждения в Европе подобного шага стал арест политика Алексея Навального.

Кроме того, министр отметил, что «односторонние рестрикции» ЕС не имеют под собой легитимного основания. Об этом сообщают «Ведомости».

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ТЕГИ
санкции
Сергей Лавров
Евросоюз
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