Политика

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что ЕС закрепится в своем статусе «ненадежного партнера», в случае введения новых санкций против России.

Поводом для обсуждения в Европе подобного шага стал арест политика Алексея Навального.

Кроме того, министр отметил, что «односторонние рестрикции» ЕС не имеют под собой легитимного основания. Об этом сообщают «Ведомости».