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Политика
Новые санкции Евросоюза сделают его «ненадежным» в глазах Сергея Лаврова
5 февраля, 2021 23:29
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Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что ЕС закрепится в своем статусе «ненадежного партнера», в случае введения новых санкций против России.
Поводом для обсуждения в Европе подобного шага стал арест политика Алексея Навального.
Кроме того, министр отметил, что «односторонние рестрикции» ЕС не имеют под собой легитимного основания. Об этом сообщают «Ведомости».
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