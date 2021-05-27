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Русская планета
Политика

Новые бомбардировщики на авиабазе Хмеймим расширяют географию интересов России

Кирилл Голубев
27 мая, 2021 16:00
2 мин
Кирилл Голубев
27 мая, 2021 16:00
2 мин
Прибытие экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24М с авиабазы Хмеймим в Сирии на аэродром Центрального военного округа
Фото: Минобороны

Россия разместила на авиабазе Хмеймим в Сирии три бомбардировщика Ту-22М3, тем самым доказав еще раз статус великой державы. Не удивительно, что зарубежные военные эксперты не смогли проигнорировать это событие.

Так, редакция The Drive опубликовала материал, в котором сообщила о расширении влияния РФ на Ближнем Востоке. Автор статьи предположил, что Москва планирует возобновить миссии, которые выполняли бомбардировщики СССР в годы холодной войны.

По классификации НАТО Ту-22М3 называется Backfire. Это сверхзвуковой бомбардировщик, оснащенный двумя движителями, имеет дальний радиус действия более пяти тысяч километров. Также он способен нести ядерное оружие.

«Последняя миссия Backfire является продолжением принятой Москвой схемы размещения бомбардировщиков дальнего действия на аэродромах за пределами России, ранее использовавшейся в Венесуэле и Южной Африке, хотя и на краткосрочной основе. Этот шаг является важным событием для России в геополитическом плане», - заявил военный эксперт Томас Ньюдик.

Дальность полета позволяет Ту-22М3 добраться без дозаправки с авиабазы Хмеймим как до Северной Африки, так и до Черного моря. Россия, разместив такую технику в Сирии, подтвердила статус великой державы, расширив географию своих интересов, считают зарубежные эксперты. Они напомнили, что РФ намерена возвести в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ, которой обеспечит выход в Красное море.

Россия планомерно расширяет свое влияние, развивая собственные объекты за рубежом. Так наша страна увеличивает количество средств сдерживания НАТО и развивает дружественные отношения с государствами.

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