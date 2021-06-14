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Политика
Новые антироссийские санкции США вступили в силу
14 июня, 2021 07:22
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Pixabay
С 14 июня вступили в силу санкции США, которые запрещают американским финансовым учреждениям напрямую покупать новые российские долговые обязательства.
Речь идет о бумагах, выпущенных после 14 июня 2021 года. При этом запрет не распространяется на вторичный рынок российских госбумаг. Это позволяет финансовым институтам перекупать бумаги у других игроков, пишет «ПолитЭксперт».
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