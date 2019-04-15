Трагическая смерть японки на Окинаве

По сообщению японского информационного агентства «Киодо цусин» в городе Тятан на Окинаве произошло очередное преступление, совершенное американским военнослужащим. Морской пехотинец США убил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сообщение о двух окровавленных телах, обнаруженных в жилом доме, поступило утром в субботу. По данным очевидцев, на место ЧП приехали не только машины скорой помощи, но и два американских военных автомобиля. Местная полиция уже приступила к расследованию случившегося, информирует ТАСС.

Как известно, южный японский остров Окинава по сути дела остается оккупированным армией США, здесь расположены около 70% от общей площади американских военных объектов в Японии

На острове находится крупнейшая за пределами США американская военно-воздушная база «Кадена».

Преступления американской солдатни на Окинаве регулярно становятся причиной гневных протестов японцев против нахождения на их земле чужой армии, попирающей местные законы и обычаи. По статистике только за период с 1972 года, когда формальные административные права на Окинаву были переданы Японии, здесь было совершено свыше 5 тысяч преступлений. Это — большая часть всех преступлений 48-тысячного американского контингента в Японии. Дело не ограничивается только пьянством, драками и порчей общественного имущества.

Половина из всех преступлений — а это несколько десятков каждый месяц — уголовные. Военные нередко оказываются замешанными в самые грязные дела — надругательства над японскими девушками и женщинами и даже убийства

Страну, да и весь мир, потряс случай в 1995 году, когда трое морских пехотинцев изнасиловали 12-летнюю девочку. Тогда это вызвало не только взрыв возмущений окинавцев, но и многочисленные митинги и протесты японской общественности против американского присутствия повсеместно в Японии.

Однако центральное правительство Японии, находясь на положении вассала США, не может ничего поделать с незваными «гостями». Вместо попыток освободиться от военного присутствия американцев в своей стране премьер-министр страны Синдзо Абэ выступает за отказ от «мирной конституции», создание собственной крупной и оснащенной новейшим вооружением армии и более активное участие вместе с США в чреватых большой войной международных конфликтах.

А потому шансов на то, что население «непотопляемого стратегического ударного авианосца» — Окинавы в обозримом будущем обретет долгожданное освобождение, немного

На полную зависимость Страны восходящего солнца от США, что объективно затрудняет, если не делает невозможными, какие-либо серьезные политические договоренности между Москвой и Токио, недавно публично обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он недвусмысленно дает понять, что в связи с обязательствами Японии перед американцами и двусторонними документами, позволяющими армии США использовать любую японскую территорию в качестве военных баз и объектов, не может быть речи и о «компромиссе» в отношении «прав» Токио на российские Курильские острова.

Напомним ответ президента В. Путина на прошлогодней декабрьской пресс-конференции на вопрос японского корреспондента о том, «сколько островов могут получить японцы от России». Тогда, в частности, было сказано:

«Вопросы безопасности крайне важны, в том числе при заключении мирного договора. Вы сказали о размещении американской военной инфраструктуры в Японии, но она уже там есть, на Окинаве крупнейшая американская база уже давно существует, десятилетия уже, мы знаем. Теперь по поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях. Для нас это непонятная, закрытая часть. Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода. Вам лучше, чем всем остальным коллегам, известно, я тоже в курсе, что губернатор Окинавы против некоторых решений, связанных с укреплением базы и её расширением. Он против, но ничего сделать с этим не может. И люди, которые там проживают, – против. Далеко ходить не нужно, это все опросы показывают, люди на улицу выходят, требуют вывода этой базы. И, во всяком случае, они против того, чтобы укреплять военно-воздушную составляющую американских вооружённых сил, связанных с тем, что там уже есть. Существуют планы укрепления и развития. Все против, но это происходит. Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но без ответа на этот вопрос нам очень трудно будет принимать какие-либо кардинальные решения. И, конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны. Я много раз говорил США, могу ещё раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, в комплексе с ударными комплексами. Поэтому здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это всё понимаем…»

По-моему, сказано предельно понятно, что должно исключать любые «варианты» сдачи Курил Японии. А, по сути, сдачи и США. Ибо нет, и не может быть никаких гарантий, что территория южных Курил в случае ее гипотетической «передачи» под японский суверенитет не будет использована, например, для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого острова. Так как Пентагон не собираются сокращать свое присутствие на Японских островах, размещение американских баз и военных объектов на Курилах было бы подходящим решением и для Токио, и для Вашингтона. Насколько можно полагаться на заверения о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали «не расширять НАТО на Восток»…

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока