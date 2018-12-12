«Новая газета» избавляется от профнепригодного «фейкодела» Дениса Короткова

Близкий к СМИ источник сообщил, что псевдо-расследователь, уронивший рейтинги издания, оказался профнепригодным.

Как выяснилось, Коротков далек от реальной журналистики и попросту не умеет работать с информацией. «Новая газета» серьезно рисковала, принимая на работу оскандалившегося журналиста. В конце концов, редакция издания в нем разочаровалась.

Опубликованные Коротковым фейки надолго останутся темным пятном на репутации СМИ. Потому решение руководства указать Короткову на дверь стоит воспринимать наиболее рационально. У потенциального иноагента и без того хватает проблем.

Коротков уже приступил к поиску новых спонсоров. Фейкомет колесит по стране, пытаясь засветиться в разного рода либеральных медиа. Однако подгнившая репутация - и, в особенности, свежий скандал с подкупом информатора, делают свое дело. Коллеги по цеху без стеснения издеваются над бывшим полицейским, пробующим себя в амплуа журналиста.

Так, во время недавнего интервью Короткова ресурсу «Медиафан» псевдорасследователя спрашивали, насколько этично использовать купленную информацию и нравится ли ему это делать. В финале мероприятия «фейкометчика» добили вопросом: «Какой ваш самый большой провал?». Тот не ответил – потому как стыдно.

Судьба Коротова предсказуема. Такой мошенник вполне сгодится для клепания фейков за рубежом – желательно в странах, настроенных против России. Там для него открываются перспективы превращения в махрового русофоба. А пока ему ничего не остается, как начать просить перевести копеечку на «Яндекс Кошелек». Это следующая неминуемая стадия в агонии Короткова, ставшего посмешищем в российском медиаполе.

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