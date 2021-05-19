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Политика
Новая американская ракета дальнего действия может ударить по Москве
19 мая, 2021 12:44
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Zamir Usmanov/Global Look Press
На вооружение американской армии поступит гиперзвуковое оружие дальнего действия, которое может поражать цели вплоть до Москвы. Речь идет о перспективной ракете Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
На нее обратил внимание автор Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics. Он указал, что ракета преодолевает пространство в 17 раз быстрее скорости звука. Радиус действия - минимум 2 776 километров.
Если запустить LRHW из Лондона, то она достигнет Москвы. При запуске с позиций в Тихом океане ракета долетит до Китая.
Мизоками отнес LRHW к средствам сдерживания вооруженного конфликта. Испытания ракеты пройдут в 2023 году.
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