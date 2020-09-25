Норвежцы решили поддержать экономику страны алкоголем и сигаретами

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Норвежская Консервативная партия, находящаяся во главе правительства, предложила снизить налоговые ставки на алкоголь, сигареты и ряд других товаров. В настоящий момент эти налоги одни из самых высоких.

По замыслу авторов предложения, снижение налоговых ставок увеличит продажи, поддержит экономику Норвегии в условиях коронавируса и создаст новые места для трудоустройства.

На данный момент в Норвегии стоимость продуктов выше на 35%, по сравнению с соседней Швецией. При этом стоимость алкоголя из-за налогов выше на 67%. Такая ситуация вынуждает многих норвежцев ездить за покупками в Швецию.

Согласно оценкам экспертов, снижение налогов может привести к увеличению продаж внутри страны не менее чем на 1,3 млрд долларов и создаст дополнительно 8200 рабочих мест, а налоговые поступления увеличатся на 410 млн долларов.

Снижение налогов уже поддержала оппозиционная Партия прогресса. В поддержку высказался и союзник консерваторов по коалиции — Христианская народная партия, однако ее представители возражают против снижения налогов на алкоголь, передает «Коммерсантъ».

Ранее Минфин России сообщил о 20-ти процентном повышении акциз на сигареты и обосновал свою позицию.