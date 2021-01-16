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Норвегия недовольна выходом РФ из договора по открытому небу

Геннадий Гершенкрон
16 января, 2021 12:07
2 мин
Самолет
Unsplash

Норвегия заявила о недовольстве решением властей Российской Федерации о выходе из договора по открытому небу. Руководство Норвегии планирует обратиться к участникам договора с целью восстановления функционирования механизмов, предусмотренных соглашением.

О решении России о выходе из договора стало известно в минувшую пятницу. Поведение Российской Федерации было спровоцировано действиями США, которые ранее отказались исполнять договор и отказались от своих обязательств. Россия, приверженная взглядам на безопасность и политику через призму соблюдения баланса интересов стран участников, видит в подобном поведении США нарушение, несовместимое с продолжением участия в договоре.

Разочарование Норвегии действиями России вызвано вероятным снижением в будущем прозрачности, которая достигалась благодаря невооруженным разведывательным полетам над территориями стран, участвовавших в договоре, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Грузия отказалась от «Открытого неба» с Россией.

темы
Россия
война
НАТО
Норвегия
Открытое небо
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