Нонсенс для европейской страны: в Беларуси назвали истинную причину запрета на выезд
Источники в государственных органах Беларуси заявили, что основная причина запрета на выезд - не забота о здоровье граждан. Напомним, белорусы не имеют возможности свободно выехать из страны с 19 декабря 2020 года.
В реальности запрет лежит в политической плоскости.
«Похоже, запретом на выезд пытаются контролировать отток населения», - сказал источник «Нашей Ниве».
По его словам, в визовых центрах страны сформировались «заоблачные очереди» - граждане пытаются получить гуманитарные и национальные визы - всё расписано на месяцы вперед.
Отмену ограничения должны инициировать госорганы, но пока этого не делается, потому что о снятии запрета не высказывался президент республики Александр Лукашенко.
Напомним, официально власти ввели запрет, чтобы белорусы не завозили коронавирус при возвращении. При этом, согласно статистике, с закрытыми границами ежедневно выявляется в два раза больше случаев болезни, чем в соседней Польше.