Ноктюрн на флейте газовой трубы

Понятие «пророссийский украинский политик» для любого вдумчивого человека является очевидным оксюмороном, сочетанием несочетаемого. Суть политического украинского проекта в свое время замечательно выразил Л.Д.Кучма – «Украина не Россия». А как может быть пророссийским кто-то на предприятии, которое строится на том, что оно не Россия? Поэтому вся возможная «пророссийскость» обычно сводится или к чуть менее агрессивному отношению к Москве и собственному русскому населению, чем у совсем уж откровенных бандеровцев, или к чуть большему удобству для руководства РФ с точки зрения коммерческо-экономических интересов.

Обе эти возможные трактовки применимы к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, на днях проведшему переговоры с лидерами ДНР и ЛНР об освобождении нескольких украинских пленных.

С одной стороны, Медведчук - кум российского президента, весной его чуть не посадили в Киеве за «пропаганду сепаратизма» (туманные рассуждения о возможности федерализации Украины), тогда же вместе со своими товарищем по партии и участником президентской гонки он ездил в Москву, получив за это ворох ругательств от украинских СМИ и, опять-таки, чуть было не возбужденное уголовное дело

С другой стороны, сам кремлевский кум говорит о Медведчуке: «Он – украинский националист. Ему не нравится такое определение, он считает себя посвященным патриотом Украины. Не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН». Политический проект Медведчука и Бойко выглядел и продолжает выглядеть обманкой послемайданной политической элиты (той ее части, что ближе к режиму Порошенко) для русского избирателя «незалежной». Это проект тесно связан с политико-олигархической группой Левочкина-Фирташа; Левочкин же, напомним, справедливо считается одним из ключевых кулуарных кукловодов и стратегов майдана.

Ближайший соратник Бойко, Вадим Рабинович (еще один олигарх), в эфире телеканала «112» предложил решение донбасского конфликта тоже вполне в «порошенковском» стиле, если не круче – поставить там украинских военных губернаторов, а затем «люди уйдут, которые нам не нравятся

А территория останется. Придут новые люди. Останется территория де-юре и де-факто. Это наша земля». Наконец, сам Бойко не раз был замечен на контролируемых «порошенковской» администрацией телеканалах вроде «Прямого», где при этом вовсю поливают грязью Тимошенко и Зеленского.

Существовали небезосновательное мнение, что Порошенко мог бы, протиснувшись во второй тур, вывести туда с собой Бойко, чтобы затем победить за счет голосов промайданного консенсуса. Давняя традиция украинского политического класса – точно так же, только с переменой идеологического знака, Янукович накачивал в свое время Тягнибока, планируя победить его по схеме «умеренный центрист против нациста».

Вне зависимости от того, имел ли место такой план в реальности, сейчас Бойко с Медведчуком продолжают демонстрировать прекрасную встроенность в не самые умеренные слои украинской системы. Так, в список «Оппозиционной платформы» на выборы в Раду попал Илья Кива – бывший советник главы МВД Авакова, бывший правосек, нацист, активный участник «АТО»

Очевидно, что слегка заретушированные почти невидимой «пророссийскостью» враги вроде Медведчука для истинных национально-государственных интересов России, Донбасса и русских Украины даже опаснее, чем откровенные нацисты вроде Яроша. И неудивительно, что жители ДНР и ЛНР безо всякого энтузиазма восприняли переговоры своих руководителей с данным «пророссийским» персонажем, видя в происходящем намеки на «слив» республик. Уж очень вояж Медведчука гармонично сочетается со стартовавшим в Донбассе после избрания Зеленского флешмобом, в рамках которого простые жители якобы массово просят «Зе» забрать их обратно в «родную Украину» на «правах широкой автономии». Якобы – потому что «обращающихся» либо принуждают к «обращениям» с помощью админресурса, либо вообще используют их данные без спросу.

Впрочем, пока о сливе говорить рано. «Зе», как кому-то это ни покажется странным, еще дальше от России, точнее, ее правящего класса, нежели Порошенко, а донбасская ситуация нынче плотно привязана к переговорам о продлении российско-украинского газово-транзитного договора. Во-первых, Зеленский, несмотря на недавний визит в Брюссель, проамериканский президент куда больше, чем проевропейский, если сравнивать со значительно более сбалансированным в этом плане Порошенко.

Американцы же, помимо геополитической заинтересованности в Украине, имеют еще и геоэкономическую; в случае с транзитным договором она выражается в желании нанести максимальный урон российским газовым интересам в Европе, ведь Вашингтон хочет сам завоевать европейским рынок своим сжиженным газом, причем сделать это в брутальном и беспардонном империалистическом стиле

Во-вторых, у правящих либерально-бюрократических элит «старой» Европы не самые теплые отношения с Трампом, глубину этой конфронтации не стоит преувеличивать, как это делает многие отечественные эксперты-оптимисты, но и считать маловажным обстоятельством тоже не стоит. В-третьих, российский правящий класс весьма настороженно отнесся к избранию украинским президентом Зеленского. Порошенко был вполне понятен и социально близок, и как делец, и как представитель той же постсоветской генерации элит.

«Зе» же понятен очень мало и столь же мало предсказуем, поэтому общение с ним начали с мер, которые не предпринимались при военном преступнике Порошенко, тяготевшем к национал-шовинизму: были ограничены поставки топлива на Украину и объявлено о начале паспортизации ДНР и ЛНР.

Поэтому «старая» Европа, заинтересованная в российском газе, оказалась ситуативной попутчицей России в борьбе со смычкой Киева и Вашингтона

К тому же у европейцев схожие с Россией и несхожие с американцами воззрения на кризис вокруг Ирана, который сейчас для Вашингтона более приоритетен, чем украинское направление. Именно этой суммой ситуативных совпадений позиций и интересов следует объяснить, например, ставший для многих неожиданным отказ Совета ЕС обсуждать санкции против России за паспортизацию Донбасса, а также возвращение российской делегации в ПАСЕ под аккомпанемент истерики делегации украинской.

Несомненно, одной из главных игральных карт в транзитных переговорах станет судьба Донбасса. Точнее сказать – уже стала. Очевидно, увы, что решение о паспортизации многострадальных республик куда больше продиктовано «транзитным» контекстом, а не заявленными благородными гуманитарными. В случае, если переговоры будут проходить в тяжелом кризисном ключе, не исключено даже официальное признание Москвой ДНР и ЛНР, впрочем, оговорочное и с путями для отступления– собственно, точно так же сейчас происходит фактический саботаж «паспортного» указа.

Поэтому, наверное, в ближайшие месяцы жителям ЛДНР переживать на тему грядущего впихивания обратно в Украину не надо. Будут происходить мелкие тактические уступки вроде передачи пленных Медведчуку, возможно, Москва даже вернет Киеву украинских моряков-нарушителей границы

Скорее всего, на всякий случай продолжится и аморальный флешмоб «Зеленский, возьми нас назад». Но по-настоящему крупные козыри сейчас обращены против «Зе».

Кроме того, по вопросу о пленных между Зеленским и Медведчуком произошла перепалка. Медведчук заявил, что «никогда не был и не будет посредником Зеленского» и подчеркнул, что занялся переговорами, лишь «увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать [пленных] или проводить обмены». Зеленский в свою очередь так оценил ситуацию: «Это очень важный вопрос. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему понимается вопрос прекращения огня с его стороны только под выборы? Спросите его».

Напрашивается вывод, что во всей этой истории очень силен еще и предвыборный фактор – Москва как куратор донецких и луганских властей нем прочь щелкнуть Зеленского и его партию «Слуга народа» по носу, и, отдав пленных именно Медведчуку, помочь ему и Бойко набрать побольше голосов. От истинных русских и российских национально-государственных интересов, повторюсь, все это очень далеко

Хорошо, что Донбасс хотя бы пока может спать спокойно, насколько это позволяют лишь усилившиеся при новом киевском лидере артобстрелы. Плохо, что судьба многострадальной, обильно политой кровью русской зависит от того, договорятся ли киевские и московские рвачи о взаимовыгодном регулировании гешефтов.