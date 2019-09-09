«Ночь выборов-2019»: шоу больше, политики меньше

8 сентября уже в четвёртый раз в Москве прошёл онлайн-марафон «Ночь выборов». «Для тех, кто в теме», гласил слоган мероприятия, подчёркивая закрытый формат марафона: попасть в лофт на «Красном октябре» можно было лишь по пригласительным. Зато внутри были действительно все свои: эксперты, политические блогеры, редакторы ведущих СМИ и представители партий делились своими впечатлениями по итогам единого дня голосования и устраивали жаркие дискуссии на политические темы.

Есть ли в России выборы – кому-то этот вопрос покажется риторическим. Для пущей остроты на мероприятии не хватало оппозиционеров, которые, кто бы что ни говорил, добавили перчика к скучнейшим выборам в скучнейшую Мосгордуму. Но и без них было жарко.

На ринге - известный блогер Станислав Яковлев, он же Оrtega, спорит с политиком Дмитрием Носовым о том, кто же победит – традиционные СМИ или telegram-каналы. «Вы же понимаете, что мы обсуждаем запрещённый в России сервис?» Понимаем, конечно. В том-то и суть.

Баттл «Традиционные СМИ против Телеграма» - это примерно как тяжелый люкс против инстаграмщиц!

- лучше, чем описала происходящее гуру политического пиара Ольга Архарова, и не скажешь.

А люкса было много. И лабутенов, и бутербродов с красной икрой.

Инстаграм тоже не сдавал позиций.

Алексей Журавлев из партии «Родина» корил оппозиционеров за хайп вокруг недопуска сами-знаете-каких кандидатов на муниципальных выборах. «У них всего пятеро не зарегистрировали. А у нас по всей России – свыше 400 человек!» Причем не просто не допускали, а снимали с регистрации, сетовал Журавлев. И кто у нас настоящая, страдающая оппозиция после этого?

Политический эксперт Михаил Делягин был в своем репертуаре: нещадно критиковал российскую власть. По его мнению, муниципальный фильтр выродился в административный бюрократический произвол, а сбор подписей так и вовсе нужно отменить. «ЕГЭ превращает мозги в фарш. Люди даже не в состоянии поставить дату рождения в нужную графу, что увеличивает количество брака при сборе подписей», - сокрушался Делягин.

«Единая Россия» в лице первого заместителя Секретаря Генерального совета Партии Ольги Баталиной хвасталась успехами. Про Москву, где у «Единой России» результаты, мягко говоря, хуже, чем в прошлый раз, речи не шло, зато по стране «ЕР» продемонстрировала хорошие итоги. По её словам, попытки выбросить «Единую Россию» с выборов ни к чему не привели: партия была, есть и будет главной политической силой страны.

«Мудрый губернатор понимает, что «Единая Россия» - его ключевой политический ресурс. На кого должен опираться губернатор, как не на депутатов? Попытка делать это за пределами партии заканчивается конфликтами с финансовыми и промышленными группами в регионе...» - намекнула Баталина.

Гости очень ждали Эллу Памфилову. Но глава ЦИК, видимо, так устала из-за недавней истории с нападением, что не смогла посетить мероприятие. Зато любой желающий мог сфотографироваться с «котиками Памфиловой». Котики были явно недовольны отсутствием хозяйки и на руки шли с трудом.

На мероприятие пришли такие известные персоны, как Анна Чампан.

Не остались в стороне политические пранкеры Вован и Лексус. На снимке – собственно, Вован, Лексус от фотосессий мастерски увиливал.

Ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Игорь Виттель и Юрий Васильев, газета «ВЗГЛЯД» танцуют семь сорок.

А ближе к ночи началась обещанная дискотека и танцы до упаду. Остались лишь самые стойкие: всё-таки для большинства россиян понедельник – рабочий день. Хотя отметить завершение очередных выборов на всю катушку ну очень хотелось. Наконец-то это всё закончилось. Ура! До следующих выборов, страна.