Ночь казнённых поэтов

Идея создания Еврейского антифашистского комитета возникла летом 1941 года в кулуарах НКВД. Советская пропаганда, решившая сыграть на ненависти Гитлера к евреям, решила создать общественную организацию, которая сможет представлять страну за рубежом, консолидируя вокруг советского еврейства иудеев во всем мире и… принося доход Стране Советов.

В августе 1941 по инициативе, опять-таки, НКВД был созван митинг еврейского народа. Звучали пылкие речи. У микрофона народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Соломон Микоэлс. Легендарный детский поэт Самуил Маршак. Писатель Илья Эренбург. Режиссёры Сергей Эйзенштейн и создатель Камерного театра Александр Таиров, скрипач Давид Ойстрах.

— Братья-евреи! Ваш долг, ваша святая обязанность прийти на помощь советскому государству, решительно борющемуся против фашизма и гитлеровской Германии! – неслось с трибун и со страниц советской печати.

Против Германии? Той самой Германии, с которой всего лишь два года назад Сталин и Гитлер делили сферы влияния, заключая пакты о ненападении?

И «братья-евреи» во всём мире среагировали на призыв советских граждан еврейского происхождения.

В США Еврейский комитет по оказанию помощи Советскому Союзу возглавил великий физик Альберт Эйнштейн. Где-то в Палестине (государства Израиль ещё не существовало) было принято решение о создании аналогичной общественной организации.

В апреле 1942 года советская печать опубликовала сообщение о том, что в СССР создан Еврейский антифашистский комитет. Под этим сообщением стояли подписи 47-ми поистине выдающихся людей. Гениальные литераторы, музыканты, композиторы, публицисты, представители московской интеллигенции. Только ли творческая «прослойка»?

Нет. Военные тоже! В комитет входили генералы Яков Крейзер и Арон Кац, а также погибший в 1944 году командир советской подлодки Израиль Фисанович. В ЕАК были лучшие умы советской науки — академики Александр Фрумкин, Лина Штерн, Пётр Капица.

Помните известные каждому слова: «От Советского информбюро…»? Руководитель Совинформбюро Соломон Лозовский тоже входил в составе Еврейского антифашистского комитета.

Чем занимались евреи-антифашисты?

Ключевой задачей созданного в Советском Союзе «еврейского комитета» была работа на авторитет СССР во всём мире. А ещё — сбор средств для Красной Армии.

Представители созданного комитета собрали в Соединённых Штатах более 16 миллионов долларов. В Англии и Канаде красным борцам с фашизмом евреи Туманного Альбиона и страны кленового листа пожертвовали $15 млн.

Итого — 31 миллион американских долларов в ценах 1940-х

Выступая по всему миру, члены ЕАК выбивали не только деньги, но и медицинское оборудование, одежду, санитарные машины.

Международный авторитет этой общественной организации возрос настолько, что в конце Второй мировой, в 1944-м, когда в стране проходил уже третий по счёту антифашистский митинг евреев, руководители ЕАК неосторожно замахнулись на… создание Еврейской автономии в Крыму.

Но ещё шла война. И никто не собирался резать эту восхитительную «дойную корову», приносившую доход. «Азохен вей» начнётся позже.

Документирование событий Холокоста сыграло трагическую роль в судьбе антифашистского комитета, принявшего непосредственное участие в этом процессе.

В 1946 году, в Нью-Йорке, с триумфом вышла «Чёрная книга» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, рассказавшая о преступлениях гитлеровцев против еврейского народа. А в СССР её издать так и не разрешили. Почему?

Официальная политика могучей и необъятной страны, где был создан ЕАК, заключалась в рассмотрении преступлений фашистов в отношении всех граждан Советского Союза, и выделять какую-то нацию из всех, делая «главной жертвой» гитлеровской Германии, было крайне опасно.

Общественная организация, которая была создана исключительно с целью пропаганды, вытягивания денег и материальной помощи стран Запада, по сути, была «джином», выпущенным из бутылки.

Советскому еврейству разрешили поднять голову, а когда пришло время вновь её опустить, стать «обезличенными» советскими гражданами, делать этого в ЕАК не захотели. Напротив!

В антифашистском комитете начали вести разговоры о том, что в СССР происходит дискриминация евреев. Слыхано ли? Да ведь это же скрытые параллели между безупречной Компартией и НСДАП.

Чрезмерно активная деятельность членов ЕАК, которые полагали, что будут вознесены на пьедестал почёта благодаря тем реальным заслугам, которые они имели, стала отличным базисом для министра госбезопасности Виктора Абакумова, построившего целую теорию сионистского заговора.

Соломон Лозовский был снят с поста руководителя Совинформбюро и уволен из системы советского МИД, где он был вторым человеком. Но ключевой персоной ЕАК являлся Соломон Микоэлс. Люди, близкие к Еврейскому антифашистскому комитету, арестовывались, избивались на допросах с целью оговора Микоэлса. И на излёте 1947 года нужные показания были получены.

В предновогодний вечер…

27 декабря 1947 года состоялось секретное совещание Сталина с главой МГБ Абакумовым и его заместителем Огольцовым.

Той ночью Иосиф Виссарионович, приняв во внимание все доводы по поводу «агентурной работы» Микоэлса на Запад с целью очернения светлого облика руководителя советского государства, распорядился физически устранить народного артиста СССР.

Абакумов предложил провести операцию в Минске, куда Микоэлса было решено заманить в начале января. Что любопытно? Члены Политбюро были ознакомлены в ночь убийства с личным приказом Сталина на проведение операции, представленной как акт государственного возмездия.

Всё это что-то напоминает. Только вот что? Сходку «купола» сицилийской мафии, решающей во внесудебном порядке, кому жить, кому умереть?

Ход выполнения «операции»

В убийстве Микоэлса были задействованы как столичные чекисты из диверсионного отдела, так и белорусские коллеги москвичей. Штабом киллеров, посланных из «центра», стала дача руководителя белорусского МГБ товарища Лаврентия Цанавы.

2 января 1948 года Микоэлс получил командировочное удостоверение в Минск, на деле являвшееся «чёрной меткой» и смертным приговором одновременно. Он убыл на просмотры спектаклей минской оперы и Купаловского театра. Давали «Алесю» с Ларисой Александровой и патриотического «Константина Заслонова» с Борисом Платоновым.

Перед казнью в честь Микоэлса была разработана целая культурная программа.

Дали банкет в Первом (Белорусском) драматическом театре (ныне Национальный академический театр имени Я.Купалы). Были организованы вечера и попойки у деятелей белорусской культуры. А потом сопровождавший Микоэлса товарищ Голубов-Потапов пригласил его к некоему однокашнику — инженеру Сергееву! — на свадьбу.

Микоэлс нехотя согласился. Вышел в сопровождении Голубова из гостиницы и подошёл к машине, где сидел оперативный сотрудник МГБ. Вместо «инженера Сергеева», которого никогда не существовало, его и товарища Голубова отвезли на дачу к Цанаве, где, заставив выпить по стакану водки (для инсценировки аварии с участием пьяных пешеходов) старательно переехали грузовиком.

К гостинице Микоэлс и подсадной Голубов, которого не пожалели, вернулись мёртвыми и были «бережно» уложены на проезжей части. Министр внутренних дел СССР Сергей Круглов после обнаружения тел погибших бодро доложил о «несчастном случае» в Минске, который произошёл с выдающимся народным артистом и общественником.

«Трагически погиб в результате наезда автомашины!»

И ни разу не соврал. В советских газетах прослезились по поводу смерти «видного общественного деятеля», который посвятил свою жизнь служению советскому народу. Микоэлсу были организованы государственные похороны. В его честь были изданы книги.

Убийцы Микоэлса были награждены Орденом Красного Знамени (Цанава), боевыми орденами Отечественной войны первой степени, орденами Красной звезды.

Самый авторитетный еврей, занимавшийся защитой прав своего народа в Советском Союзе, был ликвидирован.

Почему Микоэлса нельзя было официально расстрелять, признав врагом и шпионом-сионистом?

Только лишь потому, что с мая 1947 по январь 1950 года «вышка» в СССР была отменена. Неудобно нарушать тобою же придуманные правила игры?

В 1948 году, после того, как было провозглашено Государство Израиль, СССР лелеял планы на то, что это будет один из новых союзников советского государства.

Не срослось. Израиль — государство для евреев и страна, где всё сделано для жизни. Таков был концепт нового государственного образования на планете Земля. И становиться ключевым партнёром страны, где всё и всегда было сделано для мученической смерти в интересах высшей социальной группы, да ещё и тщательно закамуфлировано под «гибель во имя светлых идеалов и всенародного счастья», в планы Израиля не входило.

Первым послом Израиля в СССР стала Голда Меир, которой евреи Советского Союза устроили триумфальную встречу, едва ли не присягнув на верность Земле Обетованной, что шокировало Кремль.

Ну, как тут было не начать «борьбу с сионизмом»? Уже 20 ноября Еврейский антифашистский комитет был назван центром антисоветской пропаганды и распущен.

Были арестованы Соломон Лозовский, занимавший в своё время должность не только заместителя наркома иностранных дел, но и руководителя Совинформбюро.

Поэт Ицик Фефер

Актёр и режиссёр Леонид Зускин

Поэты Давид Гофштейн, Лев Квитко, Перец Маркиш. Последний успел сказать ставшие знаменитыми слова, резюмирующие всё то, что происходило.

«Гитлер мечтал уничтожить нас физически. А Сталин хочет сделать это духовно».

Он ошибался. Жестоко ошибался. Физическое уничтожение цвета еврейской нации было ключевой задачей отца народов.

Всего взяли 15 человек. 12 мужчин. 3 женщины. Для того чтобы выбить признательные показания и «натянуть дело на расстрел» (к тому времени «вышка» вновь была легализована в Стране Советов) понадобилось три года.

Слушания закрытого судебного заседания, на котором в контактах с еврейскими националистическими организациями США были обвинены члены ЕАК, начались аккурат к 7-й годовщине Победы над фашистской Германией, для которой эти люди сделали немало, в том числе, внеся свою лепту в открытие Второго фронта.

На судебных слушаниях все члены Еврейского антифашистского комитета сменили тактику, рассказав о пытках, которые применялись к ним с целью оговора друг друга и получения необходимых для суда показаний.

Манера выступлений обвиняемых, к чести этих смелых людей, была бесконечно далека от умоляюще-просительной. Они не оправдывались, а наступали, что обескураживало следователей, пытавшихся запугивать «подопечных», когда судья, уставший от мракобесия, объявлял перерыв.

Даже у председателя Военной коллегии Верховного суда СССР Александра Александровича Чепцова, который вёл этот сфабрикованный от и до процесс, возникли сомнения в обоснованности обвинения, что само по себе в сталинские времена было нонсенсом.

Не найдя понимания ни у Генерального прокурора СССР Г.Н. Сафонова, ни у председателя Верховного суда СССР А.А. Волина, он обратился к Георгию Максимилиановичу Маленкову, одному из наиболее доверенных лиц «вождя народов», второму человеку в партии и государстве.

— Вы что… хотите оспорить решение Политбюро? — изумлённо насторожился он.

Больше у Александра Чепцова вопросов по делу ЕАК не возникало. И он послушно приговорил к смертной казни всех.

Всех, кроме бывшего заместителя министра Госконтроля СССР Соломона Брегмана, который скончался в январе 1953 года в санчасти Бутырки и банально не дожил до приговора, и престарелой Лины Штерн. Ей на момент вынесения приговора исполнилось 78 лет.

Наверное, Чепцов посчитал, что даже самым циничным палачам из подвалов НКВД будет неловко стрелять почти 80-летней старухе в затылок. Она получила 3,5 года тюрьмы и 5 лет ссылки, но уже весной 1953-го Лине Соломоновне разрешили вернуться в Москву, где она дожила до 1968 года и умерла в своей постели.

Остальные были расстреляны в ночь на 12 августа 1952 года, чтобы уже спустя 3 года, 22 ноября 1955-го, получить полную реабилитацию всё той же Военной коллеги Верховного суда СССР в связи… с отсутствием в их действиях состава преступления.

Чем же была ликвидация Соломона Микоэлса в 1948 году и расстрел членов ЕАК 67 лет назад, 12 августа 1952 года, если не политической расправой и убийством по приговору? Вопрос риторический.

Во времена сталинских репрессий было уничтожено множество образованных, умных, порядочных людей. Русских, белорусов, украинцев, евреев, представителей других национальностей и народов. Были простые люди. Но был и методично истреблявшийся цвет нации. Каждой нации нашей большой страны.

Тираном и кровопийцей был организован террор, целью которого было превратить общество в послушное стадо, готовое трепетать, услышав в ночи шум подъехавшей к подъезду машины. Нас научили испытывать небиблейское благоговение перед любым власть имущим, вне зависимости от того, правомерны его действия по отношению к нам или нет. Научили так надёжно, что потребуются столетия, чтобы «разучиться».

Чем же отличается фашизм от сталинизма? И что хлеще – одно или другое? Мнения разойдутся. Но за оправдание фашизма, от которого погибли миллионы, в большинстве стран мира можно ответить в установленном законом порядке. А за оправдание сталинизма, унесшего в безвестность и могилы едва ли меньшее количество людей, в нашей стране, увы, ответственности нет.

Такая история.