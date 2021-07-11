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Политика
Никто не мог подумать. Президента Гаити пытали перед смертью
11 июля, 2021 08:48
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Pixabay
Президент Гаити Жовенель Моиз перед смертью был подвергнут пыткам, сообщил премьер-министра Гаити Клода Жозефа.
«Никто даже не мог подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать», - сказал он.
В настоящее время политик находится в шоковом состоянии и сосредоточен на том, чтобы добиться от правосудия в отношении президента Моиза.
Ранее сообщалось, что 7 июля президент Гаити был убит, а его супруга была ранена и сейчас госпитализирована, пишет «Росбалт».
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