Никол Пашнян разнёс коллег на заседании ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике ОДКБ во время юбилейной встречи лидеров стран-участниц в Москве. Премьер остался недоволен поведением организации во время армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе в 2020 году.
На встрече Пашинян напомнил, что после агрессии Азербайджана в Карабахе, Армения обратилась к ОДКБ за помощью. Реакции от организации не последовало.
Кроме того, во время конфликта Армения просила страны-члены ОДКБ не поставлять Азербайджану оружие. Просьба была проигнорирована, а оружие в итоге использовали «против Армении и против армянского народа», подчеркнул он.
Вместе с этим армянский премьер выразил благодарность России, чьи силы были задействованы во время карабахского конфликта для окончания боёв.
Напомним, после окончания столкновений в Карабахе и подписании мирного соглашения в 2020 году, под контроль Азербайджану перешли части армянских территорий. Ереван назвал потерю «большой трагедией».